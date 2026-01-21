25. Kış Olimpiyat Oyunları'nda 8 Türk sporcu yer alacak

İtalya'nın Milano ve Cortina şehirlerinde 6-22 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek 25. Kış Olimpiyat Oyunları'na Team Türkiye, 8 sporcuyla katılacak.

Milano Cortina 2026'ya 16 gün kala Oyunlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu. Alp disiplini kadınlarda Ada Hasırcı ve erkeklerde Thomas Kaan Önol Lang, kayakla atlama erkeklerde Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir, kayaklı koşu kadınlarda İrem Dursun ve erkeklerde Abdullah Yılmaz, kısa kulvar sürat pateni erkeklerde ise Denis Örs ve Furkan Akar temsil edecek.

Kış Olimpiyat Oyunları'nda Team Türkiye

Türkiye, Kış Olimpiyat Oyunları'na ilk kez Garmisch-Partenkirchen 1936'da alp disiplininde Nazım Aslangil ve Ülker Pamir; kayaklı koşuda Cemal Tigin ve Sadri Erkılıç; hem alp disiplini hem kayaklı koşudda ise Mehmet Şevki Karman ve Reşat Erceş ile katıldı. Oyunlara katılma başarısı gösteren ilk kadın milli sporcu ise Salt Lake 2002'de kayaklı koşuda yarışan Kelime Aydın Çetinkaya oldu. Kelime Aydın Çetinkaya, Torino 2006, Vancouver 2010 ve Sochi 2014'te de yarışarak dört kez olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etti ve Kış Oyunları'nda en çok kez yarışan kadın milli sporcu olmayı başardı.

Tuğba Karademir, Torino 2006'da artistik buz pateninde mücadele ederek, bu dalda Türkiye'yi Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden ilk sporcu ünvanını aldı. Aynı organizasyonda Duygu Ulusoy da alp disiplinindeki ilk kadın milli kayakçı olarak kayıtlara geçti. Sochi 2014'te artistik buz patenciler Alper Uçar ve Alisa Agafonova, buz dansında yarışan ilk milli sporcular oldu.

Fatih Arda İpcioğlu PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama spor dalında mücadele ederek bu alanda olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu ünvanını aldı. Türkiye ayrıca aynı yıl ilk kez Kış Olimpiyatları'nda dört farklı spor dalında mücadele etti.

Kış Olimpiyat Oyunları tarihinde, ilk 8'e giren ilk isim olan Furkan Akar, kısa kulvar sürat pateni 1.000 metrede 6. sırayı alarak bir ilke imza attı. Böylelikle Türkiye'nin Kış Olimpiyatları tarihindeki en başarılı sonucu Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda elde edildi.

İtalya, 3. kez Kış Oyunları'nı düzenleyecek

Daha önce Cortina d'Ampezzo 1956 ve Torino 2006 ile Kış Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan İtalya, Milano-Cortina 2026 ile Kış Oyunları'nı 3. kez düzenleyecek. Kış Oyuncuları'nda; alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, curling, dağ kayağı, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa kulvar sürat pateni, kızak (luge), kuzey kombine, serbest stil kayak, skeleton, snowboard, sürat pateni ve yarış kızağı (bobsleigh) olmak üzere 16 olimpik spor dalında düzenlenecek ve 116 madalya yarışması yapılacak. Oyunlarda ilk kez spor dallarına göre dağılmış şekilde 6 farklı Olimpiyat Köyü kullanılacak.

Açılış töreni 6 Şubat'ta yapılacak

Olimpiyat tarihinde bir ilk olarak açılış ve kapanış törenleri farklı şehirlerde düzenlenecek. Açılış töreni, 6 Şubat Cuma günü TSİ 22.00'de San Siro Stadyumu, Cortina City Centre (Piazza Di Bona), Predazzo Ski Jumping Stadium ve Livigno Snow Park olmak üzere ilk kez 4 farklı bölgede; kapanış töreni ise 22 Şubat Pazar günü TSİ 22.30'da Verona Arenası'nda organize edilecek. Milano Cortina 2026, Kış Olimpiyat Oyunları tarihinde cinsiyet eşitliğini en çok gözeten oyunlar olacak. Organizasyonda, katılımcıların yüzde 47'si kadınlardan oluşacak. Programa eklenen 4 spor dalındaki (serbest stil kayak mogul çiftler, kızak çiftler, kayakla atlama büyük tepe ve dağ kayağı sprint) kadınlar yarışmalarıyla toplam 50 kadınlar madalya yarışması yapılacak ve bu alanda bir rekor kırılacak. Paris 2024'teki gibi cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla kayaklı koşu toplu çıkış yarışı ilk kez, erkeklerle aynı olarak 50 km mesafede düzenlenecek. - İSTANBUL