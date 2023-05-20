TCG Rüzgar Hücum Botu Ro-Ro İskelesinde Ziyaretçilerini Ağırladı

Zonguldak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerde TCG Rüzgar Hücum Botu Ro-Ro iskelesinde ziyaretçilerini ağırladı. Ayrıca törende çelenk sunuldu, sporcular Vali'yi ziyaret etti ve ödül töreni düzenlendi.

TCG Rüzgar Hücum Botu Ro-Ro iskelesinde ziyaretçilerini ağırladı

ZONGULDAK Zonguldak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. TCG Rüzgar Hücum Botu Ro-Ro iskelesinde ziyaretçilerini ağırladı.

Valilik binası önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı önüne çelenk sunuldu. Kutlama programı çerçevesinde Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ve sporcular 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette İl Müdürü Yüksel ve sporcular günün anısına Vali Tutulmaz'a çiçek takdim etti.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sağanak yağış nedeniyle spor salonunda yapıldı.

Törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Müdürü Yüksel, "Sizler ülkeniz ve milletimiz için canla başla çalışan Fatih'in torunusunuz. Üreten kendini geliştiren bizlere gelecek günlerin daha aydınlık olacağını veren gençlersiniz. Biz bu topraklardan doğun gücüz. Bu topraklarda doğduysak bir sebebi var. İşiniz hiç de kolay değil. Yarının Türkiyesi sizlerin çalışmalarıyla şahlanacaktır"dedi.

Ardından Zonguldak ve çeşitli yörelere ait halk oyunları gösterileri yapıldı. Programın son bölümünde ise 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde şiir, kompozisyon, resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde TCG Rüzgar Hücum Botu Ro-Ro iskelesinde ziyaretçilerini ağırladı.