"TCF Akademi Antrenör Eğitim Programı" hayata geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"TCF Akademi Antrenör Eğitim Programı" hayata geçirildi

AA - Muhammed Boztepe - Spor
 - Güncelleme:
'TCF Akademi Antrenör Eğitim Programı' hayata geçirildi

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesindeki antrenörlerin teorik ve uygulamalı eğitim aldığı "TCF Akademi Antrenör Eğitim Programı" başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesindeki antrenörlerin teorik ve uygulamalı eğitim aldığı "TCF Akademi Antrenör Eğitim Programı" başladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bölgesel yapılması planlanan ve bu kapsamda Türkiye'nin 8 bölgeye ayrıldığı projenin ilk ayağı Marmara Bölgesi'nde 20 antrenörle başladı.

Yıl içerisinde belli periyotlarda gerçekleşecek eğitimlere antrenörlerin yanı sıra koordinatör olarak görev yapan antrenörler de katılabilecek.

Eğitim programı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı olmayan antrenörlerin katılımına da açık olacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Marmara Bölgesi Türkiye gençlik Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title