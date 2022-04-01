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TBPF Başkanı Özdemir, tekrar aday olduğunu açıkladı

AA - Sagip Sezginer - Spor
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Türkiye Buz Pateni Federasyon Başkanı (TBPF) Gökhan Özdemir, federasyon başkanlığı için tekrar aday olduğunu açıkladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyon Başkanı (TBPF) Gökhan Özdemir, federasyon başkanlığı için tekrar aday olduğunu açıkladı.

Palandöken Kayak Merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıya, TBPF Başkanı Özdemir'in yanı sıra federasyon temsilcileri ve sporcular katıldı.

Toplantıda konuşan Özdemir, federasyon başkanlığı sürecindeki geçen 4 yıllık sürecini anlattı. Buz Pateni Federasyonu olarak önemli başarılar imza attıkların vurgulayan Özdemir, şunları söyledi:

"Yürütmüş olduğumuz bu yapıcı çalışma ve elde ettiğiniz sportif başarılar, daha fazla bütçe almamıza ve daha fazla organizasyon yapmamıza imkan sağlamıştır. 4 yılda yaptığımız, federasyon kurulduğundan bugüne kadar yapılandan daha fazladır."

TBPF Başkanı Özdemir, tekrar aday olduğunu açıkladı

TBPF Başkanı Özdemir, tekrar aday olduğunu açıkladı

TBPF Başkanı Özdemir, tekrar aday olduğunu açıkladı

AA / Sagip Sezginer - Spor

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