Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Mali Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu 5. Mali genel kurul toplantısı geniş katılımla yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen 5. Mali Genel Kurulu toplantısına çok sayıda spor yöneticisi ve davetli katıldı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Federasyon Başkanı Dr. Burhan Kurtuluş, mali genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada yapılan çalışmaları ve hedeflerini anlattı.

Görevi 2 yıl önce 2 milyon 500 bin TL borç ile devralmıştık

Görevimiz süresince günümüze kadar 4'ü ülkemizde düzenlenen uluslararası faaliyet olmak üzere yarışma, kurs, seminer, kamplardan oluşan toplam 194 faaliyet gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Dr. Burhan Kurtuluş, "2022 yılında 2 milyon 500 bin TL civarında borç ile devralmış olduğumuz Türkiye Buz Pateni Federasyonu yönetimini 2022 hesap dönemi sonunda denk bütçe, 2023 hesap dönemi sonunda ise tüm kalemlerde ve banka hesaplarında artı olarak bitirerek, tüm faaliyetlerimizi sorunsuz ve eksiksiz olarak gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 15 Nisan 2024 tarihi itibari ile hiçbir kurum, kuruluş veya firmaya borcumuz bulunmamaktadır" diye konuştu.

Bütçeyi 4 katına çıkardık

Federasyon olarak göreve geldiğimiz yıl itibariyle Bakanlık ve Spor Toto bütçesi olarak toplam onaylanan bütçe miktarı 12 milyon TL iken 2024 yılına gelindiğinde bütçenin 50 milyon TL olarak onaylandığını kaydeden Dr. Burhan Kurtuluş, açıklamasını şöyle sürdürdü; "2 yılda bütçemiz tam dört katına çıkartılmış bulunmaktadır. Bu anlamda bize güvenen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Spor Toto Teşkilat Başkanlığımıza teşekkür ederim. Bu güvene de layık olabilmek için özveri ile çalışmaya devam edeceğiz.

Buz pateni sporu ülkemizde giderek daha fazla ilgi görmekte ve popülerliği artmaktadır. Bu nedenle, federasyon olarak sporcularımıza daha iyi imkanlar sağlamak, sportif altyapımızı güçlendirmek ve uluslararası arenada daha başarılı olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Temsil değil kürsü hedefimize ulaştık

2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda elde edilen Kış Oyunları tarihinde ilk Olimpiyat 6.'lığı ile başlayan Short Track branşının yükseliş ve sporcuların gelişimleri ile 2022 yılında Dünya Kupalarında da ilk kez 4.'lük ile birlikte 2023 yılı Avrupa Şampiyonası'nda tarihte ilk kez Kış Sporlarında Avrupa 3.'lüğü ile madalya mutluluğu yaşandığını anlatan Dr. Burhan Kurtuluş, "2024 yılında tarihimizde ilk defa kota elde ederek katıldığımız Gençlik Olimpiyatlarında da yine Kış Sporlarının da ki ikincilik ile tarihi bir başarı elde ederek gümüş madalya kazanarak temsil değil kürsü olarak koyduğumuz hedef ile verdiğimiz sözümüzü yerine getirmenin haklı gururunu yaşadık. 2022 Nisan ayından bugüne kadar branşlarımızda devam eden olumlu gelişmeler ile birlikte uluslararası yarışmalarda elde edilen toplam 183 madalya branşlarımızın gelişimini göstermektedir. Bu vesile ile Uluslararası arenada ülkemizi temsil eden ve madalya kazanan sporcularımızı ve antrenörlerimizi sizlerin huzurunda şahsım, Federasyonumuz ve ülkemiz adına tekrar tebrik ediyor, alınlarından öpüyoruz."

Bin 647 aktif lisanslı sporcuya ulaşıldı

Göreve geldikleri günden itibaren sporcuların gelişimlerini takip etmenin yanı sıra branşlarda eksikliği en çok hissedilen hakem ve antrenör yetiştirilmesini de amaçladıklarını belirten Türkiye Buz Pateni Federasyonu Federasyon Başkanı Dr. Burhan Kurtuluş, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Bugün itibari ile toplamda 297 Hakemimiz ve 639 Antrenörümüz bulunmaktadır. Bu sayede çok daha fazla altyapı faaliyeti yapabilme imkanına sahip olmamız sonucunda 1647 aktif lisanslı sporcuya ulaşarak bu alanda da Federasyonumuz tarihinin rekorunu elde etmiş bulunmaktayız.

Buz Pistlerimizin değişen uluslararası standartları yakalayabilmesi adına Short Track branşımızda Palandöken Buz Pisti, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz sayesinde, Uluslararası Paten Birliği tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yenilenerek Short Track Türkiye Şampiyonamıza hazır hale getirilmektedir. Aynı şekilde Erzurum ilinde ki Palandöken 500'lük buz pisti ile Kocaeli ilinde bulunan İzmit Olimpik Buz Sporları Salonunun Uluslararası kamplara ve yarışmalara ev sahipliği yapabilmek adına Uluslararası standartlara uygun hale getirilebilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımıza gerekli başvurularımızı yapmış bulunmaktayız. Bu amacımızı gerçekleştirmek üzere bizlere büyük katkı ve destek sağlayan Bakanlığımıza, İl Müdürlerimiz Birdal Öztürk'e, Levent Çakmur'a ve Gökhan Yavaşer'e hassaten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ayrıca burada bulunmaları hasabiyle Ankara ilimizde bulunan 2 buz pistinin birisinin yaklaşık 5 yıldır kapalı olması nedeniyle kalan tek buz pistini gece, gündüz saatin kaç olduğu fark etmeksizin tesislerini personelleri ile birlikte sporcularımızın hizmetine açan Ankara İl Müdürümüz ve hali hazırda ki Divan Başkanımız Mustafa Çelik'e tüm camiamız adına özel bir teşekkür etmek istiyorum. Yine burada bulunmaları hasabiyle ilinde ki 2 buz pistini de 7/24 sporcularımızın hizmetine açan Kocaeli İl Müdürümüz Gökhan Yavaşer'e de tüm camiamız adına teşekkürlerimi iletiyorum. Buz pisti bulunan, desteklerini bizden esirgemeyen Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kars, Samsun ve Tekirdağ İl Müdürlerimize ve personellerine yine tüm camiamız adına canı gönülden teşekkürlerimizi sunarız."

Güç birliği yapmaya devam edeceğiz

Konuşmasında gelecek dönem için belirledikleri hedefler doğrultusunda, buz pateni sporunu ülkemizde daha da yaygınlaştırmak ve gençlerimizi bu spor dalına teşvik etmek için çalışmalarımızı sürdürmeye ve ayrıca ulusal ve uluslararası organizasyonlarda daha da başarılı olmak ve sporcularımızı en iyi şekilde desteklemek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Dr. Burhan Kurtuluş, "Hep birlikte, Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun geleceği için el ele, güç birliği yaparak daha büyük başarılara imza atacağımıza inancım tamdır. Amacımız temsiliyetin ötesinde her yarışmada madalya için savaşmaktır. Federasyonumuz faaliyetlerine desteklerini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Yerel Yönetimlerimiz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimize tüm camiamız adına özellikle teşekkür ediyorum." diye konuştu. - ERZURUM