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TBMM Koşusu'nu Boğaz Çocuğu Kazandı

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At yarışlarında Mehmet Salih Çelik'in jokeyliğini yaptığı Boğaz Çocuğu isimli safkan, 62. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koşusu'nu kazandı. Yarışta ilginç anlar yaşandı ve favori at jokeyini düşürdü. Koşuyu kazanan at, Triple Crown yapma şansı elde etti.

At yarışlarında 62. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koşusu'nu Mehmet Salih Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Boğaz Çocuğu" isimli safkan kazandı.

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 1600 metre mesafede çim pistte koşulan yarışa Berktimur, Boğaz Çocuğu, Cancaner, Darlöy, Deniz Efe, Pıtır, Rüzgardahan, Sancar, Sarafim, Soydere, Şahin Mahmut, Tunç Siperi, Hüküm isimli 4 ve yukarı yaşlı safkan Arap atları katıldı.

Yarışta çok ilginç anlar yaşandı. Yarışın favorisi olarak gösterilen 5 numaralı "Deniz Efe" isimli safkan, starttan hemen sonra jokeyi Ahmet Çelik'i üzerinden düşürdü. "Deniz Efe" jokeysiz tamamladığı yarışta bütün safkanları geçerek finiş çizgisine ilk gelen at oldu ama kurallar gereği dereceye giremedi.

İlk müdahalesi hemen pistte yapılan jokey Ahmet Çelik, kontrolleri için ambulansla hastaneye götürüldü.

Koşuyu, Ferat Özkan'ın sahibi olduğu "Boğaz Çocuğu", Mehmet Salih Çelik'in jokeyliğinde 1.50.05'lik derecesiyle birinci bitirdi.

TBMM Koşusu'nda ikinciliği ise iki safkan finiş çizgisini at başı geçtikleri için birlikte paylaştı. Salih Durmaz'ın sahip olduğu "Pıtır" isimli safkan, Özcan Yıldırım'ın jokeyliğinde, Necati Demirkol'un sahip olduğu "Hüküm" isimli safkan ise Selim Kaya'nın jokeyliğinde ikinciliği 1.50.44'lük dereceleriyle elde etti.

Koşuyu kazanan "Boğaz Çocuğu", 28 Temmuz Pazar günkü Niğbolu Koşusu ile 22 Eylül Pazar günü yapılacak Veliefendi Koşusu'nu da galip tamamlaması durumunda, "Triple Crown" yapmış olacak ve 4 milyon 600 bin lira özel ikramiyeyi sahibine kazandıracak.

Yarış sonrasi birinci atın sahibi, antrenörü ve jokeyine ödüllerini Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban ve TBMM İdari Amiri CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan takdim etti.

Kaynak: AA / Spor

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