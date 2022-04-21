TBMM'de, Spor Yasası'nda değişiklik teklifi görüşmeleri sürüyor

TBMM Genel Kurulu'nda, Spor Kulüpleri ile Spor Federasyonları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi.

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, Spor Kulüpleri ile Spor Federasyonları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bazı maddelerinde değişikliğe gidildi. Muhalefet partilerinin imzasının bulunduğu ortak önerge ile kanun teklifinin eleştiri alan kimi maddeleri çıkarıldı, kimi maddeleri de değiştirildi. Buna göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescil edilen spor kulüplerinin, tescil tarihinden itibaren 1 ay içerisinde İçişleri Bakanlığı'na bildirileceğine ilişkin düzenleme tekliften çıkarıldı. Denetim sırasında görevliler tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, spor kulübü ve spor anonim şirketi yetkilileri tarafından verilmesi zorunluluğu devam ederken, 'kulübün kullanımındaki tüm bina, tesis ve bunların eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi' zorunluluğu da tekliften çıkarıldı.

Birleşme ve mal varlığının devri işlemleri, spor federasyonu tarafından belirlenen sezonun sona erdiği ve tescil edildiği tarihten itibaren yeni sezon başlangıcına kadar yapılabilecek.