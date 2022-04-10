TBMM'de, 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi' görüşülecek - Haberler

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TBMM'de, 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi' görüşülecek

Demirören Haber Ajansı - Besti Karalar - Spor
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TBMM'de, 'Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi' görüşülecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bu hafta Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda bu hafta Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başlayacak.

TBMM Genel Kurulu salı günü mesaisine, spor kulüpleri ve federasyonların yapısını değiştiren Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi'nin görüşmeleriyle başlayacak. Teklif; spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerini düzenleyerek, hesap verilebilir, denetlenebilir, şeffaf bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.

TBMM Adalet Komisyonu'nda ise kamu ve özel sektörde çalışan hukuk fakültesi mezunlarının stajlarını yapabilmeleri ve stajlarını yaparken de mesleki kazanımlarını kaybetmemelerini içeren Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.


Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Spor

Salı, TBMM, Politika, Spor, Haberler

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