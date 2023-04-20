TBMM Başkanı Şentop'tan Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk'e tebrik

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda kariyerinin onuncu altın madalyasını kazanan Taha Akgül ile serbest stil 92 kiloda ikinci kez altın madalyanın sahibi olan Feyzullah Aktürk'ü tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda kariyerinin onuncu altın madalyasını kazanan Taha Akgül ile serbest stil 92 kiloda ikinci kez altın madalyanın sahibi olan Feyzullah Aktürk'ü tebrik etti.

Şentop, Taha Akgül için yayımladığı mesajında, "Taha bir kez daha Avrupa'nın zirvesinde. Onuncu kez Avrupa Şampiyonu olarak şanlı bayrağımızı gururla göndere çektiren milli sporcumuz Taha Akgül'ü tebrik ediyorum. Seninle gurur duyuyoruz. Başarıların daim olsun." ifadelerine yer verdi.

Feyzullah Aktürk'ün de ikinci kez Avrupa Şampiyonu olduğunu kaydeden Şentop, "Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan milli sporcumuz Feyzullah Aktürk'ü gönülden kutluyorum. Uluslararası arenada böylesine büyük başarılarla ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızla gurur duyuyoruz. Var olun." mesajını paylaştı.