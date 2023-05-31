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TBMM Başkanı Şentop, dünya şampiyonu milli tekvandocu Merve Dinçel'i kutladı

TBMM Başkanı Şentop, dünya şampiyonu milli tekvandocu Merve Dinçel'i kutladı

Spor Haberleri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda altın madalya kazanan Merve Dinçel'i tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda altın madalya kazanan Merve Dinçel'i tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "Merve Dinçel dünya şampiyonu. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak hepimize büyük bir gurur yaşatan milli sporcumuz Merve Dinçel'i yürekten tebrik ediyorum. Seninle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Spor

Mustafa Şentop Dünya Spor Haberler

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