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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk-Macar Futbol Dostluk Maçını İzledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk-Macar Futbol Dostluk Maçını İzledi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk-Macar Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi futbol takımı arasında oynanan dostluk maçını izledi. Maçta Türk ekibi 1-0 galip geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı dostluk maçını izledi.

Kurtulmuş, Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında TBMM Parlamenterler Spor Kulübü ile Macaristan Ulusal Meclisi Futbol Takımı arasında MTA Futbol Tesisleri'nde oynanan dostluk maçını seyretti.

Karşılaşma öncesi Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile sporcuları selamlayan Kurtulmuş, hatıra fotoğrafı sonrası maçın başlama vuruşunu yaptı.

Köver'in de forma giydiği maçı TBMM Parlamenterler Spor Kulübü 1-0 kazandı.

Maçın ardından Türkiye-Macaristan Dostluk Grubu Başkanı Fatih Dönmez ve Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver sporculara madalyalarını ve kupa takdim etti.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Spor

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