TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyon olan Mete Gazoz'u kutladı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u kutladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Mete Gazoz'un fotoğrafı eşliğinde yayımladığı mesajda, 'Almanya'da düzenlen Dünya Okçuluk Şampiyonasında altın madalya kazanan Milli Okçumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum. Seninle gurur duyuyoruz.' ifadelerine yer verdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u kutladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Mete Gazoz'un fotoğrafı eşliğinde yayımladığı mesajda, "Almanya'da düzenlen Dünya Okçuluk Şampiyonasında altın madalya kazanan Milli Okçumuz Mete Gazoz'u yürekten kutluyorum. Seninle gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.