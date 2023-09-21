TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak göğsümüzü kabartan milli sporcumuz Buse Tosun Çavuşoğlu'nu kutluyorum. Nice şampiyonluklara." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Spor