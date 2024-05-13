TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda birinci olan Milli Takımı tebrik etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda birinci olan Tekvando Milli Takım sporcularını tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez takım halinde birinci olan Tekvando Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Aldıkları madalyalarla ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren sporcularımızla iftihar ediyoruz." ifadelerini kullandı.