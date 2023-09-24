Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ali Cengiz'i tebrik etti

Spor Haberleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan Ali Cengiz'i tebrik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan Ali Cengiz'i tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şanlı bayrağımızı dalgalandıran milli sporcumuz Ali Cengiz'i yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Numan Kurtulmuş ali cengiz Dünya Spor Haberler

title