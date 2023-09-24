TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ali Cengiz'i tebrik etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan Ali Cengiz'i tebrik etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan Ali Cengiz'i tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şanlı bayrağımızı dalgalandıran milli sporcumuz Ali Cengiz'i yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Spor