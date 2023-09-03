TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.