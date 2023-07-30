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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Spor Haberleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar'ı 3-2 yenerek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ve 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar'ı 3-2 yenerek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ve 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında,"FIVB Challenger Kupası'nı kazanan Voleybol Erkek Milli Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Alkışlar filenin efeleri için. 2024 Voleybol Milletler Ligi'nde başarılar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Spor

Numan Kurtulmuş voleybol Spor Haberler

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