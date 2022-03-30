TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası'nın yarı final müsabakaları, Antalya'da başladı
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Türkiye Büyük Millet Meclisince (TBMM) hayata geçirilen 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" etkinliğinde yarı final mücadeleleri, Antalya'da başladı.
ANTALYA (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisince (TBMM) hayata geçirilen 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" etkinliğinde yarı final mücadeleleri, Antalya'da başladı.
Zeytinköy Spor Tesisleri'ndeki sahalarda oynanan maçlara Ankara, Aksaray, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Mersin, Adana, Antalya, Isparta, Yozgat'tan altışar erkek ve kız takımı katılıyor.
Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, yaptığı açıklamada, maçların çekişmeli geçtiğini belirtti.
Takımlara başarı dileyen Gürhan, Antalya'da yarı final heyecanı yaşayan sporcuların aynı zamanda kenti gezme fırsatını da yakalayacağını söyledi.
Turnuva, 3 Nisan Pazar günü sona erecek.