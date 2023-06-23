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TBF yöneticileri FIBA Avrupa komisyonlarına seçildi

TBF yöneticileri FIBA Avrupa komisyonlarına seçildi

Spor Haberleri

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da gerçekleşen FIBA Avrupa Yönetim Kurulu toplantısında Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) 3 yöneticisi, FIBA Avrupa komisyonlarına seçildi.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da gerçekleşen FIBA Avrupa Yönetim Kurulu toplantısında Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) 3 yöneticisi, FIBA Avrupa komisyonlarına seçildi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa'nın başkanlık yaptığı toplantıda Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı ve FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok yürütme kuruluna, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı müsabakalar komisyonuna ve Kadın A Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan da kadın komisyonuna seçildi.???????

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

Jorge Garbajosa basketbol Slovenya Türkiye Spor Haberler

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