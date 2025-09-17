Haberler

TBF ve HT Spor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin Yayın Hakları İçin Anlaştı

Türkiye Basketbol Federasyonu ve HT Spor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin yayın hakları için anlaşma sağladı. Bu anlaşma ile her hafta birçok maç canlı yayınlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve HT Spor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin yayın hakları konusunda anlaşmaya vardı.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında HT Spor, Avrupa'nın en güçlü liglerinden olan Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde her hafta 3 karşılaşmayı, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise her hafta 2 mücadeleyi canlı yayınla basketbol severlerle buluşturacak.

TBF ve HT Spor'un gerçekleştirdiği bu iş birliğinin, basketbolun heyecanını daha geniş kitlelere ulaştırarak marka değerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

