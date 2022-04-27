TBF ve başkan Hidayet Türkoğlu'ndan Bahçeşehir Koleji'ne tebrik - Haberler

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TBF ve başkan Hidayet Türkoğlu'ndan Bahçeşehir Koleji'ne tebrik

AA - Emrah Oktay - Spor
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TBF ve başkan Hidayet Türkoğlu'ndan Bahçeşehir Koleji'ne tebrik

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon olan Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon olan Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası finalinde deplasmanda 72-69 kazandığı ilk maçın rövanşında İstanbul'da İtalya temsilcisi Unahotels Reggio Emilia'yı konuk etti. Kırmızı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan maçı 90-74 alarak şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın bitmesinin ardından TBF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "FIBA Avrupa Kupası final rövanş maçında Unahotels Reggio Emilia'yı 90-74'lük skorla mağlup ederek şampiyon olan ve ülkemizi gururlandıran temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'ni tebrik ederiz." denildi.

Başkan Türkoğlu ise kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon olarak kupayı ülkemize getiren Bahçeşehir Koleji Spor Kulübünü kutluyorum. Sizinle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Emrah Oktay - Spor

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