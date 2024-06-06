TBF, Pınar Karşıyaka ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne para cezası verdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Pınar Karşıyaka'ya 320 bin lira para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile oynanan üçüncü maçta yaşanan çeşitli ihlallerden dolayı Pınar Karşıyaka'ya 320 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Kurulun, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne de 168 bin 750 lira para cezası uyguladığı aktarıldı.