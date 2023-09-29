TBF, Hedef Filo ve Palmolive Men ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi için Hedef Filo ve Palmolive Men'le sponsorluk anlaşmasına imza attı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Başkan Vekili Ömer Onan, imza töreninde yer aldı. Anlaşma ile Hedef Filo resmi sponsor olarak gücüne güç katacak, Palmolive Men ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsorları arasında yer alacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi için Hedef Filo ve Palmolive Men'le sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen imza törenlerinde TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Ömer Onan, Colgate-Palmolive Türkiye Genel Müdürü Robert Carter ve Hedef Filo kurucu ortağı Önder Erdem yer aldı.

Törende açıklamada bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, böyle bir anlaşmaya imza attıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Son 20 yıldır filo kiralama konusunda sunduğu hizmetlerle ülkemizde öncü olmuş Hedef Filo, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsoru olarak gücümüze güç katacak. Sektöründe 'Güvenilir bir çözüm ortağı' olarak tanınan Hedef Filo, basketbolumuz için de güvenilir bir iş ortağı ve ailemizin önemli bir parçası oldu. Bir kez daha Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunun ve bu kıymetli iş birliğinin hayırlı olmasını diliyor, anlaşmada emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TBF Başkan Vekili Ömer Onan ise anlaşma için Palmolive Men'e teşekkür ederek, "Kişisel bakım sektörünün köklü ve öncü markalarından biri olan Palmolive Men ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ortak paydada buluşmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Palmolive Men markası, yapmış olduğumuz bu anlaşma ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsorları arasında yer aldı." ifadelerini kullandı.