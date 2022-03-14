TBF Gençler Ligi: Düzce Atletik: 46 - BOTAŞ: 74 - Haberler

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TBF Gençler Ligi: Düzce Atletik: 46 - BOTAŞ: 74

İhlas Haber Ajansı - Selçuk Akyol - Spor
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- TBF Gençler Ligi: Düzce Atletik: 46 - BOTAŞ: 74 Türkiye Basketbol Federasyonu Gençler Ligi Kızlar kategorisinde mücadele eden Düzce Atletik, BOTAŞ'ı konuk etti.

DÜZCE (İHA) - - TBF Gençler Ligi: Düzce Atletik: 46 - BOTAŞ: 74

DÜZCE - Türkiye Basketbol Federasyonu Gençler Ligi Kızlar kategorisinde mücadele eden Düzce Atletik, BOTAŞ'ı konuk etti. İlk çeyreği çekişmeli geçen maçın geri kalanında üstünlük sağlayan BOTAŞ maçı 74-46 kazandı.

TBF Genç Kızlar Ligi A grubu 9. hafta mücadelesinde Düzce Atletik, lider BOTAŞ ile Düzce Kalıcı Konutlar Spor Salonunda karşı karşıya geldi. 1. çeyreği 19-16 önde bitiren BOTAŞ, 2. çeyrekte de üstünlüğünü devam ettirerek 24 sayı buldu. Maçın ilk yarısı 29-43 BOTAŞ üstünlüğü ile tamamlandı. 3. çeyrekte Düzce Atletik'in ürettiği 8 sayıya karşı BOTAŞ 21 sayı üretti. Son çeyrekte aradaki sayı farkının açıldığı mücadele BOTAŞ'ın 74-46 galibiyeti ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Düzce Atletik, 13 puanda kalırken, BOTAŞ ise puanını 18'e çıkarttı. Ligin 10. haftasında ise Düzce Atletik deplasmanda Düzce Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek.

TBF Gençler Ligi: Düzce Atletik: 46 - BOTAŞ: 74

TBF Gençler Ligi: Düzce Atletik: 46 - BOTAŞ: 74

TBF Gençler Ligi: Düzce Atletik: 46 - BOTAŞ: 74

TBF Gençler Ligi: Düzce Atletik: 46 - BOTAŞ: 74

TBF Gençler Ligi: Düzce Atletik: 46 - BOTAŞ: 74

TBF Gençler Ligi: Düzce Atletik: 46 - BOTAŞ: 74

TBF Gençler Ligi: Düzce Atletik: 46 - BOTAŞ: 74

TBF Gençler Ligi: Düzce Atletik: 46 - BOTAŞ: 74

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Akyol - Spor

Düzce, Spor, Haberler

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