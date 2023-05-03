TBF'den Singleton için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) rahatsızlanarak tedavi altına alınan Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Chris Singleton için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) rahatsızlanarak tedavi altına alınan Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Chris Singleton için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TBF'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Rahatsızlık geçiren Chris Singleton'a ve tüm Anadolu Efes camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunar, sporcumuzun sağlıkla parkelere dönmesini temenni ederiz." denildi.

Ayrıca birçok kulüp ve spor insanı da 33 yaşındaki uzun forvet oyuncusu için geçmiş olsun mesajları paylaştı.