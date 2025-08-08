TBF'den 'Her basket bir fidan' Projesi

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Basketbol Erkek Takımı'nın maçlarındaki her sayının bir fidan olarak dikileceğini açıkladı. Proje kapsamında 500 bin fidanın toprakla buluşturulduğu bildirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 'Her basket bir fidan' projesi kapsamında A Milli Basketbol Erkek Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası ve hazırlık maçlarında atacağı her sayının fidan olarak dikileceğini açıkladı.

TBF ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan proje kapsamında milli takımlardan yerel liglere kadar oynanan tüm müsabakalarda atılan sayı kadar fidan toprakla buluştu.

Şu ana kadar 500 bin fidanın dikildiği projede, bundan sonra milli takımların oynayacağı maçlarda atılacak her basket de, fidan olarak dikilecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
