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TBF, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

TBF, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Spor Haberleri

Türkiye Basketbol Federasyonu, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı TBF'nin internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, "28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, milletimiz iradesini sandığa yansıtmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Recep Tayyip Erdoğan basketbol Türkiye Spor Haberler

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