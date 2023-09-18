TBF, ÇBK Mersin'e hükmen mağlubiyet kararı verdi

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin Fenerbahçe Alagöz Holding ile oynadığı maçta kural hatası yaptığını ve hükmen mağlup sayıldığını açıkladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Alagöz Holding'i 76-74 mağlup etti. Ancak Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile oynadığı maçta kural hatası olduğu gerekçesiyle itirazda bulunmuştu. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin 22 yaş veya altında ümit, genç veya yıldız takımlarından yetişmiş olan basketbolcu oynatmadığı için hükmen mağlup olmasına karar verdi. Ayrıca 17 bin 500 TL de para cezası verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Mersin Çukurova Basketbol Spor Kulübü'nün, 13.09.2023 tarihinde Mersin'de oynanan ÇBK Mersin – Fenerbahçe Alagöz Holding ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak, müsabaka kadrosunda yer alan ülkemiz ümit, genç veya yıldız takımlarından yetişmiş olan yedi sözleşmeli basketbolcusundan en az birisinin yirmi iki yaş veya altındaki basketbolcu olmadığı anlaşıldığından;

a. Basketbol Müsabaka Talimatı'nın 22/1/e., 22/2. maddeleri, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı'nın 78.1. maddesi ve Basketbol Disiplin Talimatı'nın 26. maddesi uyarınca hükmen mağlubiyetine,

b. Basketbol Müsabaka Talimatı'nın 6. maddesi ve Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı'nın 78.1. maddesine aykırılık nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı'nın 34. ve 17. maddeleri uyarınca takdiren 17.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2023/285)

Karar verilmiştir."