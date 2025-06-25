TBF, Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Cezalar Kesildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Federasyonu, Beşiktaş Kulübüne 746 bin 250 lira, Fenerbahçe Kulübüne ise 30 bin lira para cezası verdi. Cezalar, play-off finalinde yaşanan olaylar nedeniyle uygulandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne 746 bin 250, Fenerbahçe Kulübüne ise 30 bin lira para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig play-off finali dördüncü maçında yaşanan olaylardan dolayı para cezasına çarptırıldı. Beşiktaş'a, salon ve seyirci olayları nedeniyle 100 bin, seyircilerin neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 590 bin, merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle 56 bin 250 olmak üzere toplam 746 bin 250 lira para cezası uygulandı.

Kurul, Fenerbahçe'ye ise salon ve seyirci olayları sebebiyle 30 bin lira para cezası verdi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Görüşmeler başladı! Esenler Erokspor, Fenerbahçe'nin yetenekli kalecisini istiyor

Resmi görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den ayrılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan sürpriz aşk itirafı!
Resmi görüşmelere başladı bile! Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılıyor

Resmi görüşmelere başladı bile! Yıldız golcü Galatasaray'dan ayrılıyor
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi

Paşinyan'ı titreten girişim! Başpiskopos apar topar gözaltına alındı
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi

Ünlü çift sokak ortasında aşka geldi!
Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin

Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.