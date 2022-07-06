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TBF, Basketbol Gelişim Merkezi için hazırladığı tanıtım filmini paylaştı

AA - Serdal Kalaycı - Spor
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TBF, Basketbol Gelişim Merkezi için hazırladığı tanıtım filmini paylaştı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilecek TBF Basketbol Gelişim Merkezi'nin tanıtımı için hazırladığı videoyu paylaştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilecek TBF Basketbol Gelişim Merkezi'nin tanıtımı için hazırladığı videoyu paylaştı.

TBF'nin hazırladığı videoda Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki tesislerin detaylı tanıtımı yapıldı.

" Türkiye'nin basketbol üssü" olarak ifade edilen tesislerde, Türkiye Basketbol Federasyonunun yönetim binasının yanı sıra TBF Salon, A Milli Basketbol Takımı antrenman salonu, altyapı salonları, basketbol merkezi, kamp merkezi ve otel, yeme-içme alanı ve ticari alanlar bulunuyor.

Videoda basketbolun geleceğinin şekilleneceği tesislerin, kolay ulaşılabilir ve şehre açık bir yapı olduğu vurgulanarak, teknik bilgiler de paylaşıldı.

Maçların oynanacağı 10 bin seyirci kapasiteli TBF Salon'da, 24 bin metrekare kapalı alan, 2 bin 200 metrekare yeme-içme alanı, 58 loca, uluslararası medya merkezi, konferans salonları bulunduğu belirtildi.

A Milli Takım antrenman salonunun 1000 seyirci kapasitesine sahip olduğu, tesiste kardiyo ve fitness salonu, fizyoterapi, hidroterapi ve soyunma odasının bulunacağı aktarıldı.

Tesis bünyesinde yer alacak kafeler, restoranlar, mağazalar, sosyal alanlar, Türkiye'nin ilk basketbol müzesi, kütüphane, altyapı salonları, kamp merkezi ve otel, konferans salonu, toplantı ve etkinlik salonlarına da videoda canlandırmalı şekilde yer verildi.

AA / Serdal Kalaycı - Spor

Abdi İpekçi Spor Salonu basketbol Türkiye Spor Haberler

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