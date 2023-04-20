TBF Başkanı Türkoğlu'ndan bayram mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyonun resmi internet sitesinden yayımladığı bayram mesajında şu ifadelere yer verdi: "Milletimizin ve buruk bir bayram yaşayacağız. Türkiye Basketbol Federasyonu ve basketbol camiasının destekleriyle, Hatay'da depremzedeler için hazırlanan basketbol köyü konteyner yerleşkemizde, Ramazan Bayramı öncesi AFAD koordinasyonuyla yerleşimi başlattık. Afet bölgesindeki çalışmalarımızı sürdürecek, depremzede vatandaşlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Biz birlikte olunca bütün zorlukları aşacağımızı, yaralarımızı beraber saracağımızı biliyoruz. Dayanışma ruhumuzu asla kaybetmeyeceğimiz, sağlık ve huzur dolu nice güzel bayramlar diliyorum."