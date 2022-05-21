TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik - Haberler

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TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Anadolu Efes'e tebrik

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde İspanya ekibi Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Ligi'nin en büyüğü bir kez daha Anadolu Efes. Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanan temsilcimiz Anadolu Efes'i kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Anadolu Efes, Real Madrid, basketbol, Türkiye, Spor, Haberler

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