TBF Başkanı Türkoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Türkoğlu, TBF'nin sitesinde yer alan mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının üzerinden 106 yıl geçtiğine dikkati çekerek "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletimizin istikbalini Anadolu'ya taşıdığı 19 Mayıs 1919'un üzerinden tam 106 yıl geçti. Bandırma Vapuru'nun Samsun'a ulaşmasıyla başlayan kurtuluş mücadelesi, sadece bir direniş değil; aynı zamanda çağdaş, bağımsız ve gençliğe emanet edilen bir Türkiye'nin ilk adımı olmuştur. Bugün bu emaneti yaşatan Türk gençliği, hem spor sahalarında hem de yaşamın her alanında Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir. Basketbolun; birleştirici, geliştirici ve uluslararası temsil gücünü artırıcı yönüyle gençlerimize kattığı değerin farkındayız." ifadelerine yer verdi.

Federasyonun gençliğin yanında durmayı sürdüreceğini vurgulayan Türkoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Daha çok gencimizin sporla tanışması, daha fazla sporcumuzun bayrağımızı gururla dalgalandırması için çalışmayı sürdüreceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu cennet vatan uğruna mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti

Fenerbahçeli yıldız futbolcu şampiyon Galatasaray'ı takip etti
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
Aslan köşeyi döndü! İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir

Aslan köşeyi döndü! İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor

Süper Lig'de küme düşen üçüncü takım belli oldu
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim

Maç sonu söyledikleriyle taraftarları çıldırttı
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi

Şampiyon olduktan saniyeler sonra yeni hedefini açık açık söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.