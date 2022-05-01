TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı - Haberler

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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı

AA - Süha Gür - Spor
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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkoğlu, TBF'nin resmi sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bayramlar, toplum olarak birlik ve beraberliğimizi daha içten duygularla hissettiğimiz, milletimizin manevi değerlerinin ve dayanışma geleneğinin en güzel şekilde yaşandığı günlerdir. Sporun da doğasında yer alan sevgi, saygı, barış ve dostluk gibi değerleri, her bayram olduğu gibi bu bayramda da daha fazla hissediyor ve benimsiyoruz. Bütün İslam alemi ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlarken sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dilerim."

AA / Süha Gür - Spor

Hidayet Türkoğlu, Ramazan Bayramı, basketbol, Türkiye, Spor, Haberler

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