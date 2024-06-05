TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu. Ziyarette Mersin'in basketboldaki gelişimi ele alındı ve fikir alışverişi yapıldı. Türkoğlu, basketboldaki katkıları için Pehlivan'a teşekkür etti. Ziyarette, TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin'in kulüp başkanı Serdar Çevirgen de yer aldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.
Ziyarette Mersin'in basketboldaki gelişimi ele alındı, ve fikir alışverişi yapıldı.
Türkoğlu, basketboldaki katkıları için Pehlivan'a teşekkür etti.
Ziyarette, TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin'in kulüp başkanı Serdar Çevirgen de yer aldı.