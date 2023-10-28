TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer verilen açıklamasında, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin zaferle taçlandığı bir dönemin ürünüdür. Kurtuluş Savaşı'nın ardından 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet, millet egemenliği ilkesi üzerine kurulmuş yeni bir devlet yapısının temellerini atmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleşen bu devrim, Türk milletinin tarihinde bir dönüm noktası olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet her bireye eşit haklar ve özgürlükler sunarak toplumsal adaletin teminatı olmuştur." diyen Hidayet Türkoğlu, şu görüşleri paylaştı:

" Cumhuriyet'imiz, bilimin ve eğitimin önemini vurgulayarak ulusal kalkınmamızın temel taşlarından biri haline gelmiştir. 100 yılın önemi ise bu süre zarfında Türkiye'nin büyük bir dönüşüm geçirmesidir. Cumhuriyet, Türkiye'yi çağdaş bir devlet olarak uluslararası arenada kabul ettirmiş, her alanda büyük ilerlemeler kaydetmemizi sağlamıştır. Türk milleti, 100 yıllık bu süreçte büyük fedakarlıklar yaparak, demokrasiye, özgürlüklere ve insan haklarına sahip çıkmıştır. Cumhuriyet, milli sporcular için de önemli etkiler taşır. Devletimizin desteği ve artan fırsatlar, sporcuları yalnızca bireyler olarak değil, bağımsız bir ulusun temsilcileri olarak uluslararası sahnede başarılı olmaya yönlendirir. Bununla birlikte; Cumhuriyetlerle ilişkilendirilen eşitlik ve adalet değerleri, spor altyapısının, finansmanın ve geliştirme programlarının iyileştirilmesine katkıda bulunur. Sporcuların potansiyellerine ulaşmalarını ve en yüksek seviyede rekabet etmelerini sağlar.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı, ülkemizin başarılarına olan saygımızı ve bu mirasa sahip çıkma kararlılığımızı yansıtmaktadır. Bugün, hepimiz birlik ve beraberlik içinde, Cumhuriyet'imizin değerini daha iyi anlamalı, bu mirası gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu hissetmeliyiz. Cumhuriyet Bayramı'mızın 100. yılını en içten duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."