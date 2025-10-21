TBF Akademi, Basketbol Lisesi Öğrencilerine Sunuldu

Haberler

Türkiye Basketbol Federasyonu, 2020 yılında erişime açtığı dijital eğitim platformu TBF Akademi'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Platform, basketbol lisesi öğrencilerine antrenörlük, hakemlik ve performans analizi gibi alanlarda 320'den fazla eğitim materyali sunarak eğitimin dijital dönüşümüne katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından 2017 yılında hazırlıklarına başlanan ve 2020 yılından itibaren erişime açılan TBF Akademi dijital eğitim platformu, TBF Basketbol Lisesi öğrencilerinin kullanımına sunuldu.

Federasyonun açıklamasına göre TBF Akademi'nin TBF Basketbol Lisesi öğrencilerine tanıtımı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe TBF Genel Sekreteri Serhan Antalyalı, Temsilciler Kurulu Başkanı Emin Balcı, TBF Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser, TBF Basketbol Spor Lisesi Müdürü Turgay Nail Bezek ile Erkek Ligleri ve Basketbol Süper Ligi Müdürü Osman Sarısoy katılarak birer konuşma yaptı.

Basketbolun tüm paydaşlarının erişimine açık olan platformda antrenörlük, hakemlik, sporcu gelişimi, performans analizi, sağlık, iletişim ve yönetişim gibi alanlarda 320'den fazla eğitim ile 5 binin üzerinde eğitim materyali yer alıyor. Platform, basketbolun tüm unsurlarını kapsayan zengin içerik yapısıyla Türk basketboluna bilgi ve deneyim kazandırmayı sürdürüyor.

TBF Akademi, basketbol ekosisteminin bilgiye erişimini kolaylaştırarak eğitimin dijital dönüşümüne katkı sunmayı hedefliyor. TBF Basketbol Lisesi öğrencilerinin bu platformu aktif şekilde kullanmasıyla, basketbolun bilimsel ve akademik temelleriyle desteklenen yeni bir öğrenme kültürünün güçlenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
