Üye Girişi
Haberler

TBF, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Spor Haberleri

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyon tarafından yayımlanan mesajda, "2023 FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa uzanan ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren A Kadın Voleybol Milli Takımı'mızı kutlar, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Çin Halk Cumhuriyeti voleybol Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title