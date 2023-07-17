TBF, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyon tarafından yayımlanan mesajda, "2023 FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa uzanan ve ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren A Kadın Voleybol Milli Takımı'mızı kutlar, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.