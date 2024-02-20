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TBF 16 Yaş Altı Kızlar Bölge Şampiyonası Edirne'de Başladı

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 16 Yaş Altı Kızlar Bölge Şampiyonası, Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda başladı. Şampiyonada Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, İstanbul, Bursa ve Kırklareli'nden birer takım mücadele ediyor. Takımlar, 3 gün boyunca rakiplerini yenerek şampiyonayı en üst sırada tamamlamaya çalışacak. Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, şampiyonaya katılan takımlara başarı diledi. Şampiyona 22 Şubat Perşembe günü sona erecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 16 Yaş Altı Kızlar Bölge Şampiyonası, Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda başladı.

Şampiyonada Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, İstanbul, Bursa ve Kırklareli'nden birer takım mücadele ediyor.

Takımlar, 3 gün boyunca rakiplerini yenerek şampiyonayı en üst sırada tamamlamaya çalışacak.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, şampiyonaya katılan takımlara başarı diledi.

Şampiyona 22 Şubat Perşembe günü sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Mimar Sinan Kırklareli Çanakkale Balıkesir Basketbol İstanbul Gençlik Türkiye Kocaeli Yalova Edirne Bursa Spor Turnuva Spor Güncel Haberler

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