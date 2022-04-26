Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Okçuluk Türkiye Kupası'nda ilk gün sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre İstanbul Mete Gazoz Spor Kompleksi'nde gerçekleşen organizasyonun birinci gün yarışlarında 30 sporcu mücadele etti. Yarışları klasik yay kategorileri ödül töreniyle sona erdi.

Toplamda 68 sporcunun katıldığı organizasyon yarın makaralı yay ve W1 kategori yarışlarıyla devam edecek.