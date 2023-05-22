TBESF'nin yeni başkanı Alpaslan Erkoç: 'Bastonlarım tüm engellileri taşıyacak'

HALİL İBRAHİM AVŞAR/MUHAMMED BOZTEPE - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun (TBESF) yeni başkanı Alpaslan Erkoç, "Önceden bastonlarım beni taşıyordu, şimdi tüm engellileri taşıyacak." dedi.

TBESF Başkanlığına seçilen Alpaslan Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni dönemde ayrılan branşları geri getirmeyi, Kadın Ampute Milli Futbol Takımı kurmayı, depremden dolayı uzuvlarını kaybeden vatandaşları spora kazandırmayı ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda başarılı olmayı hedeflediklerini belirtti.

Federasyonda geçmiş dönemlerde görev alan yöneticilere emekleri için teşekkür eden Erkoç, "Geçmiş dönemdeki başkanlarımız, yönetim kurullarımız camia için güzel işler yaptı. Bizim bu güzellikleri daha da artırmamız lazım. Zor bir görev aldık. Bizde bayrak yarışı koşar adımlarla olması gerekiyor. Bu spor camiasına çok şeyler katacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Erkoç, federasyonun ilk bedensel engelli başkanı olduğuna işaret ederek, "Camiada böyle bir beklenti vardı. Nasip bize oldu. Tüm delegelere, kulüp başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile beraber engelli camiasına büyük kapılar açıldı. Bana göre Türkiye'nin en başarılı federasyonunun başkanı oldum. Önceden bastonlarım beni taşıyordu, şimdi tüm engellileri taşıyacak." ifadelerini kullandı.

"Artık 'dur' diyeceğiz"

Masa tenisi, halter, okçuluk gibi paralimpik branşların TBESF'den ayrıldığını hatırlatan Erkoç, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza gerçekten yürekten sesleniyorum. Cumhurbaşkanımız bugüne kadar engellinin her çığlığını, her sesini duyup duyarlı olmuştur. Bizden kopan branşların özellikle geri gelmesini istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız olacak." şeklinde görüş belirtti.

Erkoç, federasyon bünyesindeki branş sayısının 21'den 15'e düştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemize altın madalya kazandıran, paralimpik oyunlarında bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızın bizden gitmesi, bizim için evdeki bir çocuğu alıp götürmek gibi. Bunlar lokomotif branşlarımızdı. Yıllardır verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımız branşlarımızdı. Ama bunlar birden bakanlık kararıyla diğer federasyonların çatısı altına geçmeye başladı. Bu, bizleri çok üzüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımızla görüşüp, giden branşları federasyonumuza geri almak için çalışma başlatacağız. Bundan sonra da hiçbir branşın bünyemizden gitmesini istemiyoruz. Çünkü yılların verdiği emekle bu çocuklara başarılar getirdik. Artık 'dur' diyeceğiz. Bu konuda üstüme düşen neyse yapacağım."

Kadın Ampute Milli Futbol Takımı için çalışmalar başladı

İstanbul'da düzenlenen 2022 Erkekler Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye'nin şampiyon olarak önemli bir başarı elde ettiğine dikkati çeken Erkoç, kadınlarda da ampute futbol takımı kurarak bu başarıya ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

"Kadın Ampute Milli Futbol Takımı için çalışmalara başladık." diyen Erkoç, "Erkek Ampute Milli Futbol Takımı'na verdiğimiz önemin daha fazlasını vereceğiz. Ampute futbolda dünya bizi takip ediyor. İnşallah kadınlarda da Dünya Kupası'nı ülkemize getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sporla hayata bağlayacağız"

Alpaslan Erkoç, Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu engelli kalan bireylerin spora kazandırılmasını çok önemsediklerini vurguladı.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erkoç, "Şu an yapmamız gereken en önemli çalışma, deprem bölgesinde uzuvlarını kaybetmiş, omurilik felci olmuş vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi spora kazandırmak. Bunun için geniş kapsamlı çalışma planı önümüzde. Biz, o kardeşlerimizi inşallah sporla hayata bağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Başarılı bir paralimpik oyunları geçireceğimize inanıyorum"

Genel kurulun ardından yaptıkları yönetim kurulu toplantısında paralimpik oyunlarına katılacak branşları ele aldıklarını belirten Erkoç, 2024 Paris Paralimpik Oyunları hedefiyle ilgili şöyle konuştu:

"2024 Paris Paralimpik Oyunları'na gidecek sporcularımızın madalya alması benim en büyük hayalim. Önümüzde çok kısa bir süre kaldı. Kota müsabakaları var. İnşallah paralimpik oyunlarında ülkemize çok madalya getireceğiz, yeter ki devlet büyüklerimiz bize kapılarını daha çok açsınlar, destek olsunlar. Buradan ülkemizin büyük kuruluşlarına da sesleniyorum, gelin bir branşımızın sponsoru olun, gelin paralimpik oyunlarında ülkemizin bayrağını beraber dalgalandıralım. Bize sponsor olmuş herkese de çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir paralimpik oyunları geçireceğimize inanıyorum."

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