TBESF'de başkanlık görevini Arif Ölmez vekaleten yürütecek

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda (TBESF) milletvekili aday adaylığı için istifa eden Muaz Ergezen'in yerine başkanlık görevini Arif Ölmez vekaleten yürütecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda (TBESF) milletvekili aday adaylığı için istifa eden Muaz Ergezen'in yerine başkanlık görevini Arif Ölmez vekaleten yürütecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yönetim kurulu kararı ile Sayın Arif Ölmez, başkan vekili olarak atanmıştır. Federasyon başkanımız Muaz Ergezen'in istifası sonrasında, olağanüstü genel kurul süreci başlamıştır. Bu süreçte yapılacak olağanüstü genel kurula kadar, başkan vekili Sayın Arif Ölmez, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonuna vekaleten başkanlık edecektir." denildi.