TBESF Başkanı Muaz Ergezen'den Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübüne tebrik - Haberler

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TBESF Başkanı Muaz Ergezen'den Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübüne tebrik

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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TBESF Başkanı Muaz Ergezen'den Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübüne tebrik

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde ev sahibi Wisla Krakow'u 5-2 yenerek şampiyon olan Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübünü kutladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Muaz Ergezen, Polonya'da düzenlenen Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde ev sahibi Wisla Krakow'u 5-2 yenerek şampiyon olan Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübünü kutladı.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ergezen, "Ülkemizde düzenleyeceğimiz Ampute Futbol Dünya Kupası'ndan önce Şampiyonlar Ligi'nde gücümüzü gösterdik. Türk sporcularının ayak sesleri Polonya'dan duyuldu. Şanlı Türk bayrağımızı dalgalandıran, bizleri gururlandıran Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübünü canı gönülden tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Şampiyonlar Ligi, Wisla Krakow, Polonya, Futbol, Spor, Haberler

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