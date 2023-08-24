TBBDF ve CBI Başkanı Mutlu Türkmen, AB tarafından desteklenen projesini açıkladı

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) ile Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) başkanı Mutlu Türkmen, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen projesinin detaylarını paylaştı. Proje, çocukların korunması ve kapsayıcı spor organizasyonlarına odaklanacak.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) ile Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) başkanlıklarının yanı sıra Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdüren Mutlu Türkmen, Avrupa Birliği (AB) tarafından 250 bin avro bütçeyle desteklenen çok paydaşlı projelerinin detaylarını açıkladı.

Türkmen, TBBDF tarafından yürütülecek "Sporda çocukların korunması: güvenli gelişim ve kapsayıcı spor organizasyonları" başlıklı uluslararası proje hakkında "Spor organizasyonlarını, çocukları koruyan sürdürülebilir eylemlere dönüştürüyoruz." açıklamasında bulundu.

TBBDF'nin yürüteceği AB Erasmus+ projesine yönelik Türkmen, "Sporun geleceğini toplumların geleceğinden bağımsız düşünmenin mümkün olmadığı bir küresel sistemde, çocukların içinde olacağı koruyucu eylem ve kapsayıcı değer farkındalıklarına adanmış spor organizasyonları fikrini gerçekleştirmek, büyük önem taşıyor. Tüm çocuklarımızı ve dolayısıyla da geleceğimizi korumak için gereken sürdürülebilirlik mücadelesinde çocuklarımıza düşen rol, sorumluluk ve ödevleri sporun uygulamalı eğitim işlevi üzerinden gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Projeden beklentilerine dair de Türkmen, nihai hedeflerinin tüm dünyada yaygınlaşmış bir farkındalık düzeyi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"AB'in projemize duyduğu güven, paydaşlarımızın başarmaya dair inançlarıyla bütünleşerek büyük bir bütçenin projeye tahsisi ile sonuçlandı. 250 bin avro, başlangıç aşamasında faydalı bir uygulama ve başarı modeli ortaya koyabilmek adına önemli bir bütçe. Çünkü proje çıktılarının yaygın etkisi, başka ve kapsamlı projelerin devralacağı hedeflerimizin tüm dünyaya yayılması potansiyelini barındırıyor. Sporun neredeyse her evde takip edilen ya da uygulanan bir aktivite olması, proje çıktılarımızın hedef kitlesindeki büyüklüğünün bir göstergesi."