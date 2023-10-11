TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen IDF Birinci Başkan Vekili Seçildi

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, Uluslararası Dart Federasyonu birinci başkan vekilliğine seçildi. İtalya'da gerçekleştirilen genel kurulda başkan ve başkan vekilleri belirlendi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanı Mutlu Türkmen, Uluslararası Dart Federasyonu (IDF) birinci başkan vekilliğine seçildi.

Federasyondan alınan bilgiye göre, Mutlu Türkmen, İtalya'nın Bolzano şehrinde yapılan Uluslararası Dart Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu'nda birinci başkan vekilliğine getirildi.

Hibrit olarak gerçekleştirilen genel kurulda İtalya'dan Alexandar Von Hegen tek aday olarak girdiği seçimde tekrar başkan olurken, dört adayın yer aldığı başkan vekilliği oylamasında Malta'dan Anita Pariani ise ikinci başkan vekili seçildi. İtalya'dan Marco Tomasini ise genel sekreter olarak görev aldı.

Genel kurulda diğer yönetim kurulu üyeleri seçimiyle birlikte, statünün değiştirilmesi ve politika belgelerinin de kabulü karara bağlandı.