Tayland Karate Milli Takımı'ndan A Milli Karate Takımı'nın kampına ziyaret

Tayland Karate Milli Takımı 22 sporcusuyla, A Milli Karate Takımı'nın İstanbul'daki kampını ziyaret etti.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, her iki milli takımın sporcularının katıldığı ortak antrenmanını, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz ve yönetim kurulu üyeleri izledi.

Çalışma sonrası açıklamalarda bulunan Tayland Milli Takım Antrenörü Saeed Parvas, Taylandlı sporcuların A Milli Karate Takımı'nın sporcularını yakından takip ettiğini ve örnek aldığını belirterek, misafirperverlik için Başkan Uğuz'a teşekkür etti.