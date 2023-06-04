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Tayland, Güney Kore'yi 3-0 yendi

Tayland, Güney Kore'yi 3-0 yendi

Spor Haberleri

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında Tayland, Güney Kore'yi 3-0 yendi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'ndaki organizasyonda Tayland, dördüncü maçında 2. galibiyetini almayı başardı. Güney Kore ise Antalya etabındaki dört maçını da set alamadan tamamladı.

Salon: Antalya

Hakemler: Maamer El Keboub (Cezayir), Fabrice Collados (Fransa)

Tayland : Pornpun, Thatdao, Ajcharaporn, Chatchu-On, Pimpichaya, Hattaya (Pannoy, Guedpard, Wipawee, Thanacha)

Güney Kore : Dain, Hoyoung, Jeongah, Sohwi, Jiyun, Juah (Seungju, Seon, Dain)

Setler: 25-17, 28-26, 25-21

Süre: 112 dakika

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Milletler Ligi birinci hafta maçında Tayland, Güney Kore'yi 3-0 yendi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'ndaki organizasyonda Tayland, dördüncü maçında 2. galibiyetini almayı başardı. Daha önce Kanada'ya da aynı skorla üstünlük sağlayan Tayland, İtalya'ya 3-2, Polonya'ya ise 3-0 mağlup olmuştu.

Güney Kore ise Antalya etabındaki dört maçını da set alamadan tamamladı. Türkiye, Kanada ve ABD'ye 3-0 kaybeden Güney Kore, Tayland'a da aynı skorla yenildi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor

Güney Kore voleybol Antalya Tayland Spor Haberler

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