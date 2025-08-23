Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Voleybol Milli Takımı, E Grubu'nda oynadığı ilk maçta İspanya'yı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor