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Taylan Cemal Sakin Avrupa beşincisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Taylan Cemal Sakin Avrupa beşincisi oldu

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün milli karatecisi Taylan Cemal Sakin, Prag'da Avrupa beşincisi oldu.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün milli karatecisi Taylan Cemal Sakin, Prag'da Avrupa beşincisi oldu.

Çekya'nın Başkenti Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Ümitler, Gençler ve 21 Yaşaltı Karate Şampiyonası'nda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nden Taylan Cemal Sakin, milli formayla tatamiye çıktı. İlk kez milli takımla Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden sporcu, Avrupa beşincisi oldu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, genç sporcuyu tebrik ederek "Darıca'mızın ve ülkemizin geleceği olan Taylan kardeşimi mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Madalya bugün gelmese bile ileride mutlaka hak ettiği şampiyonlukları ve madalyaları kazanacaktır. İlk kez katıldığı turnuvada önemli bir tecrübe kazandı. İnanıyorum ki bu yolun sonu daha güzel noktalara ulaşacak. Bir kez daha genç sporcumuzu, antrenörlerimizi ve kulüp yönetimimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

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