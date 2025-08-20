Taylan Bulut: Beşiktaş ile Şampiyon Olmak İstiyorum

Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut, siyah-beyazlı ekiple şampiyon olma hedefini vurgulayarak mutluluğunu dile getirdi. Kulüp ve teknik direktörle olan güven ilişkisini ele aldı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut, siyah-beyazlı ekiple şampiyon olmak istediğini belirtti.

Taylan Bulut, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Beşiktaş'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Büyük bir kulüpteyim. Çok mutluyum. Beşiktaş hakkında sadece iyi şeyler duydum ve hemen 'Oraya gideceğim.' diye düşündüm. Transfer görüşmeleri iyi geçti. Çünkü teknik direktör bana doğrudan güven verdi ve kendimi güvende hissettim. Beşiktaş forması da çok güzel. Seviyorum ve beğeniyorum." ifadelerini kullandı.

Kulübe transfer olmadan önce başka futbolcularla konuştuğunu dile getiren 19 yaşındaki oyuncu, "Kenan Karaman ve Loris Karius ile konuştum. İkisi de burada oynadı ve sadece güzel şeyler anlattı. Her zaman yüzde yüzümü vereceğim. Mümkün olduğunca çok forma giymeyi ve şampiyon olmayı diliyorum. Taraftarlarımız için her şeyimi vereceğim. Sezonun nasıl geçeceğine bakacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
500
